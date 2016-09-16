MLB》老爹歐提茲537轟出爐 超越米奇曼托

歐提茲敲出生涯第537轟，超越名人堂球星米奇曼托。（美聯社）

紅襪今天在芬威主場展開與死敵洋基的系列賽，即將引退的「老爹」歐提茲在8局下敲出442呎的中外野全壘打，不僅是他本季的第34轟，也是生涯第537轟，一舉超越洋基名人堂球星米奇曼托，獨居史上第17位。

老爹這支全壘打的飛行距離，也追平他本季最遠紀錄。在歐提茲的生涯537轟當中，則有53支是對死敵洋基所敲出。

(中時電子報)