通用宣布2050年前 車輛改全綠能製造

通用汽車宣佈將逐步改用綠能製造旗下車款。（圖/美聯社）

美國汽車業鉅子通用汽車（General Motors,GM）宣布，將逐步在2050年以前旗下所有車輛製造廠改用再生能源，這舉將影響其每年高達980萬輛汽車的銷售量和成本，以及全球共360個製造廠的功能，但對此宣誓，環保團體綠色和平（Greenpeace）卻相當不滿意。

據英國獨立報（The Independent）報導，通用汽車日前宣布將在2050年之前將旗下共360個汽車製造廠，全數改為使用綠色能源，從去年起就已開始著手對廠房進行改造和修補，通用集團總裁瑪麗·芭拉（Mary Teresa Barra）發表聲明，「推廣再生能源能為人們和社會留住乾淨的空氣，更能讓我們的商業運營減少更多資源消耗。」

近年來，使用再生能源的車輛如雨後春筍般冒出，美國特斯拉（Tesla）已是全球電動車龍頭，然而通用亦將特斯拉視為假想敵，欲在高階電動車領域和這個「領頭羊」一較高下。他們預估全面使用綠能製造後，每年將可省下500萬美元（約1.65億台幣）的成本開銷，最多將能省下8,000萬美元（約26.4億台幣）。目前已開始了數十組太陽能和風力的模組研發，此外亦納入沼氣（Landfill gas）為發展項目之一。

但環保團體綠色和平卻毫不買帳，其發言人保羅（Paul Morozzo）表示，「雖然這個計畫相當勇敢，可還是遠遠不夠。巴黎氣候協議（PARIS CLIMATE AGREEMENT）中為保護我們遠離空氣污染，2030年起新出廠車輛必須全面改用電力，希望通用公司能讓旗下所有車輛改用再生能源，而不僅只有在製程使用。」而最新的巴黎氣候協議更要求，終極目標是降低全球平均溫度2度，交通廢氣占地球溫室暖化氣體多達14%，可見綠能車輛革新的重要性。

(中時電子報)