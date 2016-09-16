馬勒卡颱風陸警 雙北基隆與宜花嚴防淹水

我要評比

中央氣象局今天（16日）上午8時30分發布陸上颱風警報，中央災害應變中心也同步一級開設，並於9時30分召開第1次工作會報，依颱風行進方向研判，淹水災害風險較大縣市為宜蘭、花蓮、基隆、新北及台北，另山區也可能有較大雨勢，指揮官內政部長葉俊榮提醒各縣市針對易成孤島地區與危險聚落，應做預防性撤離與緊急避難安置措施。

中央災害應變中心表示，馬勒卡颱風的行進方向及對台灣地區造成威脅的方向及型態，可能與2012年蘇拉颱風、去年蘇迪勒颱風較相近，坡地災害風險較大區為花蓮、宜蘭及新北，沿海低窪地區與易致災地區須嚴防強降雨所導致的積淹水。

中央災害應變中心預估，蘇花公路為這次颱風降雨中心之一，可能預警性封閉，中秋連假出遊民眾應及早規畫收假返家行程，另災害風險較高道路包括台8線中橫公路、台7線、台7甲線、台9線及台11線等，相關單位應及早評估封橋封路情，並預劃搶機具及相關疏運計畫。

中央災害應變中心指揮官、內政部長葉俊榮表示，由於莫蘭蒂前腳剛走，馬勒卡颱風後腳又來，許多地區災後搶修與復健工作尚未完成，尤其台東、花蓮、宜蘭地區已有雨量累積，各部會與各縣市對馬勒卡颱風的防災工作，一定要與莫蘭蒂颱風連結，做好強固與土石流潛勢溪流流域保全戶預防性撤離疏散規畫，避免造成二次災害。

葉俊榮說，鑑於高雄港在莫蘭蒂颱風期間，發生船隻斷纜狀況，請各港區要特別加強繫纜工作，而北部、東部在中秋節連續假期結束的交通疏運規畫也要特別加強。

葉俊榮另要求經濟部、農委會等單位，要加速清查確認莫蘭蒂颱風農業損失狀況，而水電維生設施損害部分也要加派人力加強搶修，避免停電停水災情持續擴大，而高雄港擱淺漁船油汙外洩問題也要加強抽取，另加快校園清理，讓學生返校後能安心安全上課，而各單位也要提供金門的復原作業。

葉俊榮也對從莫蘭蒂颱風到這次馬勒卡颱風一路留守中央災害應變中心的人員，表達慰勞之意。

(中時)