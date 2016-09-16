鄭明典：主雲帶剝離 暫不利馬勒卡增強
氣象局預報中心主任鄭明典在臉書上說，一條主要螺旋雲帶剝離，暫時不利颱風馬勒卡增強。
中央氣象局今天上午8時30分發布颱風馬勒卡的陸上海上颱風警報，上午10時15分颱風警報單，馬勒卡中心在恆春東南東方海面，向西北轉北北西進行，暴風圈已進入巴士海峽，對花蓮及台東地區將構成威脅。預計颱風強度有稍增強的趨勢。
氣象局預報中心主任鄭明典大約9時許在臉書上說，一條主要螺旋雲帶剝離，這個原因很多，但這是暫時不利馬勒卡颱風增強的現象。
鄭明典表示，主雲帶剝離，兩者越分越開，相對來說，剝離的雲帶往北，留下的主環流就是相對地往南。1050916
(中央社)
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