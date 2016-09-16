VR電玩九款踢館東京 挑逗人類感官

VR遊戲推陳出新，今年東京電玩展，台灣VR電玩不只提供沉浸體驗，還結合大型機台輔以體感操作、溫度、風速等感官刺激，滑雪、衝浪、對抗殭屍等9款遊戲，感受超逼真。

一年一度的電玩盛會「東京電玩展」熱鬧開展，因應虛擬實境(VR)技術在遊戲電玩領域的爆發力道，今年更首度設立「VR專區」，國際大咖分頭較勁，大秀VR成果。

宏達電以及由宏達電前執行長周永明領軍的Futuretown端出結合軟硬體的大型VR電玩機台應戰，9款超真實遊戲，逼真程度百分百，挑逗人類感官。

宏達電攜手萬代南宮夢在東京5個實驗據點「VR Zone」已推出多款結合大型體感操作硬體的電玩機台(Arcade)，包括「脫出病棟」、「SKIRODEO」、「???強襲」、「高所恐怖SHOW」、「MAX VOLTAGE」等，並精選數款遊戲在東京電玩展展出，風靡東京愛嚐鮮的玩家。

1.「脫出病棟」：這是一個多人遊戲，需要同時2到4人互助合作，遊戲背景是一個廢棄的醫院，玩家拿著手電筒，並坐在輪椅上進行任務，幽暗髒亂的空間，不知道下一秒會出現什麼奇怪的生物或是殭屍，驚嚇恐怖的刺激氛圍，逼得玩家驚聲尖叫，完全忘了自己處於虛擬還是現實。

2「SKIRODEO」：面對高聳的峭壁，在雪地以極快的速度滑下坡道，帶給玩家刺激驚險的滑雪體驗，就算是滑雪初學者，只要抓到竅門，就能感受一流專家才辦得到極限滑雪體驗，不用擔心撞壁或慘摔，重新開始就好!

3.「???強襲」：「???強襲」：透過Vive及特殊的體感裝置，讓玩家彷彿親臨巨型鋼彈戰士的對戰現場，然而此遊戲中，玩家不是扮演駕駛員，而是身為渺小的旁觀者，感受鋼彈世界的巨大衝擊在你眼前開打，熱能光劍對戰激烈，玩家還能感受到陣陣高溫熱風襲來。

4.「高所恐怖SHOW」：玩家在遊戲中身處於40樓層的高樓，必須踏著木板拯救被困住的貓咪，除了配戴Vive裝備，還必須穿上感應靴子等配件，增加體驗的真實感，包準懼高症者驚聲尖叫。

5.「MAX VOLTAGE」：在充滿觀眾與歡呼聲的舞台上，享受如同個人演唱會般的體驗，可以360度自由移動舞台空間，看著如癡如醉的觀眾聆聽，不必參加選秀節目，這分鐘你就是天王、歌后。

在周永明的帶領下，新創公司Futuretown攜手領航公司 (InJoy Motion)、琦景科技 (Formosoft)、聚樂方塊 (MitFun)、紅徒數碼科技 (RedStorm)和Woojer聯手開發的虛擬實境動感體驗5D Totalmotion平台，以全新概念的動態模擬器讓玩家體驗逼真的虛擬實境遊戲。

目前官方有4款遊戲，包括Whiteout: Ski VR、Infinity Rider: Motorcycle VR、Wave Breaker: Surf VR及 Stallion Adventures: Horse Riding VR，讓消費者感受如同真實滑雪、騎重機、衝浪、騎馬等體驗，受到Oculus的創辦人帕爾默·拉奇讚賞。

6.「Whiteout: Ski VR」：逼真的虛擬實境滑雪遊戲，參考真實滑雪場景作為遊戲製作的基礎。在重力加速度的影響下，你將會從嚴峻陡峭的高山俯衝、穿越層層白雪覆蓋的樹木，用身體感覺地形高低起伏、感受雙腳平衡和旋轉的力道，抵達終點前，你將能打造屬於自己的滑雪路線。

7. 「Infinity Rider: Motorbike VR」：體驗MitFun設計的Infinity Rider: Motorcycle VR時, 你會發現眼前精心打造的景象十分逼真，在這段旅途中,你將能從山峰最頂端奔馳至黃金海岸，感受乘著重機極速穿越的快感，完成騎重機越野的夢想。

8.「Wave Breaker: Surf VR」：史上最大的浪潮在Formosoft的遊戲中出現，駕馭你的衝浪板，用飛速穿梭在山間急流，衝向廣大的海洋，挑戰大浪的襲捲，享受速度與激情結合的美好，更可以探究海底世界，看見熱帶魚群在眼前悠遊。

9.「Stallion Adventures: Horse Riding VR」：騎著駿馬一邊享受宏偉的綠洲風景，一邊驚嘆野生動物發出的奇特聲音，彷彿騎著真實的馬兒奔馳在廣大的非洲草原上。大象、長頸鹿、獵豹等其他野生動物群，栩栩如生地出現在眼前，真實的生活樣子在虛擬實境世界裡出現。1050916

(中央社)