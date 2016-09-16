屏東10萬戶仍停電 台電500人力搶修

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颱風莫蘭蒂遠颺，然而屏東直到今天上午仍有10萬餘戶停電，總統蔡英文昨天到屏東勘災後，指示台電增派人力，台電今天從其他縣市再調人手，投入567名人力搶修屏東電力。

莫蘭蒂造成屏東共37萬餘戶停電，33鄉鎮市無一倖免，佳冬地區的養殖石斑因為停電缺氧暴斃，養殖業者損失慘重，總統蔡英文昨天到屏東勘災，災民不斷向總統反映，希望能趕快復電。

台電屏東營業處表示，電桿攔腰折斷或傾斜超過370支，搶修格外艱辛費時，為儘早恢復正常供電，台電屏東區處除本身員工、承包商全力動員外，這兩天並獲台北市、新北市、苗栗、南投、雲林及嘉義等6個地區員工及承包商強力支援。

台電總管理處今天再增派桃園、花蓮、新竹、台南等地區搶修精英，共計567名人力投入屏東地區搶修電力設施。

屏東營業處指出，由於樹木傾倒壓損電線斷落及電桿倒塌，須重建電桿與拉線才能復電，搶修格外困難又費時；另外，部分山區道路交通中斷，大型機具無法通行，影響搶修進度，需等到道路搶通後立即派員搶修。1050916

(中央社)