天氣差難賞月 北京爺爺備巨型月亮陪她過中秋

老爺爺自備氣球月亮送給妻子。（圖取自微博）

老爺爺曾承諾讓奶奶每年都看到最美的月亮，但因北京昨日天氣差，他自行準備花朵及氣球月亮送給妻子。（圖取自微博）

老爺爺在中秋夜準備驚喜給妻子。（圖取自微博）

中秋佳節月圓人團圓！中國大陸網路上昨晚瘋傳一段影片，一名老爺爺在北京後海一家餐廳用餐時，偷偷準備一個巨型氣球月亮及花朵送給摯妻，網友直呼實在太浪漫了。

大陸網友王二狗_pashu 15日在微博上傳一組照片及短片，提到他15日在北京後海吃飯時看到邊升起一個超大月亮，原來是一位老爺爺準備給妻子的驚喜。

老爺爺曾承諾讓奶奶每年都看到最美的月亮，今年準備跟著「賞月地圖」的指引到後海附近賞月，沒想到北京天氣差，老爺爺擔心妻子看不到最美的月亮，因此偷偷準備了一個巨大的氣球月亮送給妻子，影片中看到老爺爺還將一束花送給妻子，老奶奶則露出羞澀的神情。

照片、影片在網路迅速傳開來，網友表示，「簡單就是幸福，陪伴就是永遠」、「願得一人心，白首不相離！」，也有不少網友表示老夫老妻，依然還能如此浪漫的相守，這就是幸福。

(中時電子報)