莫蘭蒂重創屏東 電力搶修機具缺
颱風莫蘭蒂掃過南台，屏東成了重災區，民進黨立委鍾佳濱今天說，屏東電桿倒了300多支，電力搶修的機具嚴重不足，感謝台電員工用心搶修，但也呼籲能加速工程。
鍾佳濱表示，全台電桿斷了500多支，有300多支在屏東縣境內，讓台電在復電的維修上，產生很大的困難。
他說，過去電線掉落只需要重配線路即可，但電桿遭吹斷，還需要起重機等其他機具配合，台電雖然全力派員搶修，但是救災機具明顯不足，台電與屏東縣政府、各鄉鎮市公所都全力調配機具中。
他表示，有許多農民紛紛反映，缺電導致養雞場通風不佳，雞隻紛紛死亡，魚塭也因為無法打氣，魚都撐不下去，冷凍工廠的存貨也都因此受損，因此還是呼籲台電能夠加緊工程搶修。
選區橫跨東港、小琉球到恆春的民進黨立委莊瑞雄說，選區這次是重災區，到處都在停電，他說，快被鄉鎮市長罵死了，但只能向台電溝通，也了解到台電已經將桃園以南的工程人員都調來協助搶修，只能說聲辛苦了。
也是屏東選出的民進黨立委蘇震清說，屏東在農損以木瓜、香蕉等大片葉子的農作物受損最嚴重， 總統蔡英文昨天第一時間對農民關心，民眾也真的感受到政府對農民的關心。
在復電部分，他說，各級民代包括村長、鄉鎮民代表、議員等都接到很多民眾反映，但台電人力有限，台電基層員工處理非常迅速，讓民眾免費缺電之苦，真的是非常辛苦，也向台電基層員工說聲謝謝。1050916
(中央社)
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