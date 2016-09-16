林心如臉書曬名牌包 網嗆「考慮過別人感受嗎」

林心如臉書PO名牌包照，未料慘遭網友砲轟。(圖/取材自林心如臉書)

藝人林心如與霍建華舉辦世紀婚禮後，目前懷有四個多月身孕，臉上也藏不住即將為人母的喜悅，不過近期似乎太頻繁PO出精品名牌包和項鍊，讓網友忍不住開嗆「你有考慮過別人感受嗎」?

網友看不慣林心如作風，在臉書頻頻開砲。(圖/取材自林心如臉書)

林心如婚後首度出席台灣公開活動。(圖/本報系資料照)

林心如在臉書上貼出義大利精品包，由於顏色鮮豔動人，也引起粉絲熱烈討論，不過似乎有人看不慣此行徑，留言砲轟「你還有多少包包要曬的？考慮過很多人感受嗎？」、「你已經是在萬人之上，是不是也考慮做什麼給人們呢」，偏激的言論引發不少網友關注。

對此有不少粉絲出面緩頰，紛紛留言「廠商送她包包當然希望幫忙宣傳，這是藝人的義務」、「不要吃不到就說葡萄酸，沒人強迫你看啊」，不過也有人提出建議「如果背不到，可拿來義賣募款，會幫到更多人」，對此林心如暫無任何回應，不過PO出名牌包照片卻引發論戰，相信是她始料未及的。

(中時電子報)