NBA》格林回憶招募杜蘭特：打100萬次電話

卓雷蒙格林(右)強調自己為了招募杜蘭特打了100萬次電話給他。(美聯社資料照)

格林16日上美國脫口秀節目《康納秀》表示，他在今年夏天招募杜蘭特的程度，應該比起杜蘭特女友還要煩他，「我真的很努力，就跟大學教練招募排名前5高中生一樣，不過我打破所有NCAA規則，我打了100萬通電話，也傳了100萬加1條簡訊吵他。」

「我想我努力出現在每個他在的地方，只要我有機會的話！」格林笑著回答主持人康納提問，讓康納不禁諷刺格林行為，「那是不是當杜蘭特準備進浴室洗澡時，一拉開浴簾，結果你也在裡面。」當場引爆全場觀眾哄堂大笑，連格林自己也不好意思起來。

最後當杜蘭特決定加盟勇士，格林回憶當時心情，「當我知道他將加盟勇士的時候，我終於恢復了理智，不過我在想，他會不會像尊重1個男人一樣尊重我，因為我之前把他的電話打爆了，只有女朋友可以比我更煩死他了。」

(中時電子報)