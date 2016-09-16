NBA》格林回憶招募杜蘭特：打100萬次電話
格林16日上美國脫口秀節目《康納秀》表示，他在今年夏天招募杜蘭特的程度，應該比起杜蘭特女友還要煩他，「我真的很努力，就跟大學教練招募排名前5高中生一樣，不過我打破所有NCAA規則，我打了100萬通電話，也傳了100萬加1條簡訊吵他。」
「我想我努力出現在每個他在的地方，只要我有機會的話！」格林笑著回答主持人康納提問，讓康納不禁諷刺格林行為，「那是不是當杜蘭特準備進浴室洗澡時，一拉開浴簾，結果你也在裡面。」當場引爆全場觀眾哄堂大笑，連格林自己也不好意思起來。
最後當杜蘭特決定加盟勇士，格林回憶當時心情，「當我知道他將加盟勇士的時候，我終於恢復了理智，不過我在想，他會不會像尊重1個男人一樣尊重我，因為我之前把他的電話打爆了，只有女朋友可以比我更煩死他了。」
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。