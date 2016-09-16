颱風天受困花蓮木瓜溪 5林務局人員獲救

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林務局5名受困員工，今早搭乘直升機下山，經救護車送往醫院治療後，並無大礙。（民眾提供）

林務局5名工作人員在莫蘭蒂颱風前進入木瓜溪山區研究，碰上山路中斷受困山中，隊員中有失溫、扭傷情形，消防局今晨出動兩架次直升機救援。

農委會林務局花蓮林區管理處長吳坤銘表示，5名工作人員在5日就進入木瓜溪山區進行資源調查，原本預計9月18日下山，收到颱風資訊時，他們已入山5、6天，索性先在山上去廢棄的工作站避颱。

颱風莫蘭蒂才剛走，馬勒卡颱風今早發布陸上警報，隊員連忙求救，吳坤銘說，碰上莫蘭蒂颱風影響，山路中斷，隊員其中1人感冒失溫，另1人因摔傷腰部扭傷，加上擔心馬勒卡颱風將至，所以今天清晨請求空中救援。

消防局出動兩架次直升機將5人送下山，並經救護車送往花蓮慈濟醫院檢查治療。

(中時)