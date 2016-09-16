台鐵產業工會夜宿北車 步行至行政院抗議過勞

為爭取人力補足及合理工時，台鐵產業工會25名成員前往台北車站大廳夜宿。16日集體步行前往行政院前，呼籲政府重視台鐵基層勞動條件及旅客安全問題。（楊兆元攝）

為爭取人力補足及合理工時，台鐵產業工會25名成員前往台北車站大廳夜宿。16日集體步行前往行政院前，呼籲政府重視台鐵基層勞動條件及旅客安全問題。（楊兆元攝）

為爭取人力補足及合理工時，台鐵產業工會25名成員前往台北車站大廳夜宿。16日集體步行前往行政院前，呼籲政府重視台鐵基層勞動條件及旅客安全問題。（楊兆元攝）

台鐵產業工會成員將繪有工時的道具板貼在行政院大門。（楊兆元攝）

為爭取人力補足及合理工時，台鐵產業工會25名成員昨日晚間夜宿台北車站大廳。今日上午集體步行前往行政院前，呼籲政府重視台鐵基層勞動條件及旅客安全問題。

台鐵產業工會一行數十人，昨天晚上在台北車站大廳夜宿，他們戴上寫著「累」的口罩，拉「基層過勞要休息、長官快補足人力」等訴求布條，今天上午集體步行至行政院抗議。台鐵產業工會表示，在台灣這塊過勞之島上，勞工正在打一場休息時間的戰爭，呼籲政府莫再忽視勞工權益。

台鐵產業工會理事長王傑之前表示，「我們要的只不過是合理生活罷了。」王傑說，運務人員現行輪班制度不合理。

(中時)