高鐵17日營運狀態 晚上8點前公佈

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台灣高鐵表示，因應馬勒卡颱風來襲，現已完成防颱準備工作，依據目前最新氣象資訊研判，明（17）日全線應可維持正常營運服務，惟受颱風影響，北部路段列車可能降速而有所延誤。

高鐵指出，將持續觀察颱風動態，預計今晚8點前，對外公布明17日實際營運情形。敬請旅客持續留意高鐵公司官網、高鐵App「T Express」所發布的最新消息。

(中時)