李明賢： 達賴來台一事 印證民進黨詐騙集團

圖為藏獨精神領袖達賴喇嘛。(圖/美聯社)

國民黨發言人李明賢在臉書表示「達賴來台一事，再次印證了民進黨有時根本是詐騙集團!」(李明賢臉書)

時代力量立委林昶佐日前邀請達賴來台，15日林昶佐辦公室又表示，達賴近期不會有訪台活動，但不排除明年再行規劃。8年前民進黨力挺達賴來台訪問，時任黨主席的蔡英文更稱「達賴是台灣的朋友，有朋自遠方來不亦樂乎」，這次卻府院黨三緘其口，不願表態。國民黨發言人李明賢在臉書表示「達賴來台一事，再次印證了民進黨有時根本是詐騙集團!」

2008年12月前總統馬英九曾以時機不對，拒絕達賴來台訪問，時任民進黨主席蔡英文認為，達賴是受世界敬重的領袖，「台灣隨時歡迎他來訪，沒有時間適宜不適宜的問題」，她也將慎重準備，正式出面邀請達賴3度來台灣弘法。

蔡英文當時並認為，達賴是台灣的朋友，有朋自遠方來不亦樂乎，民進黨須明確表態，歡迎並支持達賴來訪，黨內將立即開會討論並提出細部計畫，針對圖博的民主人權，民進黨絕不退縮，也絕不會沉默。

對於近日台灣民代提起邀請達賴來訪一事，大陸國台辦發言人馬曉光說：「眾所周知，達賴一直披著宗教外衣進行分裂國家的活動。我們堅決反對達賴以任何形式到台灣活動。」

由於這次蔡政府一致對達賴事件「不回應」，引發外界質疑新政府上台前與上台後，對達賴事件也要出現「髮夾彎」。

國民黨發言人李明賢在臉書表示，達賴來台一事 再次印證了民進黨有時根本是詐騙集團。想當年，馬政府任內吵達賴是否來台一事，民進黨主席蔡英文可是挺挺挺挺到底！結果上台後就現形了。

李明賢說，奮不顧身力挺換成了官腔官調，本來要全力支持的圖博人權變成需要「依法審查」，這再怎樣凹都凹不過去，昨是現在今非了。這件事情在達賴的體諒下不提出申請，算是已落幕。但想必達賴喇嘛對民進黨這個政黨的本性，有了更深的一層新了解。

(中時電子報)