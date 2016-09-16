馬勒卡進逼 新北預定17日上午8點關水門
馬勒卡颱風逼近台灣，新北市府今早10點召開第1次災害應變中心工作會報，副市長李四川表示，雖然是連續假期，但各項防颱整備務必要徹底執行，要求各單位下午前完成人力配置，通知89處邊坡社區加強防颱。
今晨5點30分新北市災害應變中心完成二級開設，消防、水利、工務、農業、環保、警察、民政、教育、交通、捷運、原民、衛生、新聞局等單位立即進駐，各區公所同步開設，進行防颱整備工作。
水利局報告指出，目前預定是明天上午8點關閉水門，將加強告知民眾移置車輛；工務局表示，烏來復建工程及正在進行施工的坡地，已暫用帆布覆蓋，防止降雨造成土石滑落，其他高風險工程皆已完成防颱整備。
李四川說，莫蘭蒂颱風造成南部嚴重災情，尤其是漁船災害，許多漁船雖然在颱風前已加強固定，但還是被強風吹往岸邊摧毀或與其他船隻擦撞，要求農業局告知漁民要格外注意，另店家招牌及工地圍籬也要通知做好防護措施，另抽水站人力必須在今天下午前完成配置。
隨著颱風愈來愈接近台灣，新北市府下午2點30分將召開第2次災害應變中心工作會報。
(中時)
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