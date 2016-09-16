資訊公開 行政院影音資料館網站開站

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行政院今天宣布數位影音資料館網站開站，除見證政府施政歷史軌跡，扮演政策傳遞溝通平台，另將提供線上直播觀看行政院重要活動影音，落實資訊公開。

行政院上午表示，為活化行政院珍貴歷史影音，開放全民瀏覽運用，行政院今年5月11日推出數位影音資料館網站（video.ey.gov.tw），經4個多月上線試營運後正式開站。

影音館除強化網站資訊即時性，提供線上直播觀看行政院重要活動影音功能，陸續增加許多行政院首長影音及圖像資料，目前已累積1萬3000多筆，具體落實政府資訊公開與開放資料精神。

行政院表示，數位影音資料館網站是以歷任行政院長公開行程活動及行政院記者會影音與照片資料為收錄主體，資料最早可溯及民國40年代，除見證政府施政歷史軌跡，也扮演政策傳遞的溝通平台。

包括歷任院長如蔣經國在民國67年主持行政院長任內最後一次行政院院會、孫運璿民國67年召開中美斷交記者會、游錫(方方土)民國92年出席東部鐵路改善計畫北迴線電氣化通車典禮、謝長廷民國94年出席「原住民正名紀念日」系列活動記者會、蘇貞昌民國95年出席雪山隧道通車典禮、張俊雄民國96年參加台灣人權景美園區揭牌活動等。

透過這些珍貴影像畫面，讓重要歷史事件重現眼前，並串連不同世代共同記憶。

為使民眾迅速掌握政策資訊，影音館特別強化即時性資訊揭露，將在網站首頁提供線上直播觀看功能，全程實況轉播行政院長重要行程活動及記者會等影音內容，有助增進全民瞭解政策形成與推動過程。1050916

(中央社)