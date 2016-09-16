2登山客和平山區失聯 直升機吊掛救援

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台中市政府消防局14日接獲郭姓民眾報案，指稱和友人登山，但兩名友人失去聯繫，請求救援，搜救人員15日發現2人蹤影，今天上午直升機吊掛救援，順利降落。

消防局說，郭姓、李姓與邱姓男子日前前往和平區北二段進行5天登山行程，因颱風莫蘭蒂侵襲，3人提前下山，3人腳程速度不同分開走。

13日下午4時30分，郭姓男子到達耳無溪營地，等待到晚間10時，仍未等到另兩名同伴，回頭找沒任何發現，14日上午7時他先下山，並打電話報案。

消防局14日接獲通報，派員前往搜救，下午5時15分在清泉橋往內0.1K處看到郭姓男子，但現場坍塌且落石不斷，無法接觸。

經連夜搶通道路後，搜救人員與郭姓男子夜宿環清宮，15日上午繼續搜救，搜救人員清除倒塌路樹，繼續前進。下午4時在耳無溪對岸看見李姓、邱姓男子，2人身體狀況良好，但溪水暴漲無法通行。

搜救人員在原處紮營，上午消防局向內政部空中勤務總隊第二大隊申請直升機吊掛救援，7時43分吊掛成功，8時05分降落東勢河濱公園。

2名人員均未受傷，拒絕送醫，先前往消防局救災救難第二大隊稍作休息，已通報警員協助處理。1050916

(中央社)