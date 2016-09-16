2登山客和平山區失聯 直升機吊掛救援
台中市政府消防局14日接獲郭姓民眾報案，指稱和友人登山，但兩名友人失去聯繫，請求救援，搜救人員15日發現2人蹤影，今天上午直升機吊掛救援，順利降落。
消防局說，郭姓、李姓與邱姓男子日前前往和平區北二段進行5天登山行程，因颱風莫蘭蒂侵襲，3人提前下山，3人腳程速度不同分開走。
13日下午4時30分，郭姓男子到達耳無溪營地，等待到晚間10時，仍未等到另兩名同伴，回頭找沒任何發現，14日上午7時他先下山，並打電話報案。
消防局14日接獲通報，派員前往搜救，下午5時15分在清泉橋往內0.1K處看到郭姓男子，但現場坍塌且落石不斷，無法接觸。
經連夜搶通道路後，搜救人員與郭姓男子夜宿環清宮，15日上午繼續搜救，搜救人員清除倒塌路樹，繼續前進。下午4時在耳無溪對岸看見李姓、邱姓男子，2人身體狀況良好，但溪水暴漲無法通行。
搜救人員在原處紮營，上午消防局向內政部空中勤務總隊第二大隊申請直升機吊掛救援，7時43分吊掛成功，8時05分降落東勢河濱公園。
2名人員均未受傷，拒絕送醫，先前往消防局救災救難第二大隊稍作休息，已通報警員協助處理。1050916
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。