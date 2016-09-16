石家莊航展一飛機墜毀 4人罹難

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中國大陸石家莊通用航空展昨天發生供遊客飛行體驗的一架飛機墜落，機上4人罹難。

大陸央廣官方微博「中國之聲」消息，2016石家莊通用航空展暨愛飛客飛行大會組委會公布，機上飛行員1人、體驗飛行乘客3人墜亡，地面無人員傷亡。

事故發生在飛行表演結束後，15日下午4時2分，一架供遊客體驗的「小鷹500」型飛機墜落在跑道南側農田內。事故原因在調查中。1050916

(中央社)