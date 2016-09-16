深圳快遞業超越北京 電商帶動
據報導，中國大陸深圳市跨境電商的發展，令當地快遞業務規模飆升，7月的業務量已超越北京，排名大陸第3位。
廣州日報今天在報導中表示，根據深圳市郵政管理局公布的7月統計，按照業務量排名，今年以來，深圳的快遞規模首次超越北京，僅次於上海、廣州。
以收入計算，深圳於7月更排名大陸第2，僅次於上海。
統計顯示，深圳規模以上快遞企業的業務收入於7月為人民幣22.88億元，今年累計達150.3億元，年增27.99%。
從業務構成看，今年1至7月，深圳快遞企業完成城內快遞業務量3.16億件，占比28.61%；大陸國內異地快遞業務量6.46億件，占比62.14%；國際及港澳台業務量為1.1億件，占比9.25%。
報導引述分析指出，跨境電商的高速發展帶動了深圳快遞業務量的攀升。
資料顯示，截至上半年，在深圳海關備案的跨境電商企業已經達到530家。1050916
(中央社)
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