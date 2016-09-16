川普定4%成長目標 批希拉蕊開福利支票

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美國共和黨總統候選人川普今天提出1項具雄心的經濟願景，定下野心勃勃的4%年經濟成長率目標，並攻擊民主黨對手希拉蕊．柯林頓除了大開「福利支票」外，端不出什麼牛肉來。

法新社報導，川普（Donald Trump）在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）演說時，一邊帶著期望口吻說自己的計畫將在未來10年創造2500萬個新工作機會，但也不忘奚落現今美國經濟政策。

他也指控美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）維持低利率政策「完全遭政治操控」，股巿則被「人為炒高」。

他說：「我想年底前都會低利率，也許完全不會升息，人為炒作使股巿維持高檔，然後看看接下來會怎樣。」

川普6週前宣布計畫呼籲減稅、鬆綁繁重的金融法規並擴大能源產業，他今天又加碼。

他指出：「若我們降稅、廢除破壞性法規、不再對美國能源產業巨大寶藏綁手綁腳、投入把美國擺在第1位的貿易協議談判，那麼能夠創造的工作機會、能開創的繁榮程度將不會受限。」

他還說，若希拉蕊（Hillary Clinton）執政，美國未來將淪落至「成長緩慢、收入下跌、繁榮萎縮」，而且將有越來越多美國人得仰賴政府補貼度日。

川普說：「亂開福利支票是她唯一能耐。」（譯者：中央社何宏儒）1050916

(中央社)