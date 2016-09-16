川普定4%成長目標 批希拉蕊開福利支票
美國共和黨總統候選人川普今天提出1項具雄心的經濟願景，定下野心勃勃的4%年經濟成長率目標，並攻擊民主黨對手希拉蕊．柯林頓除了大開「福利支票」外，端不出什麼牛肉來。
法新社報導，川普（Donald Trump）在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）演說時，一邊帶著期望口吻說自己的計畫將在未來10年創造2500萬個新工作機會，但也不忘奚落現今美國經濟政策。
他也指控美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）維持低利率政策「完全遭政治操控」，股巿則被「人為炒高」。
他說：「我想年底前都會低利率，也許完全不會升息，人為炒作使股巿維持高檔，然後看看接下來會怎樣。」
川普6週前宣布計畫呼籲減稅、鬆綁繁重的金融法規並擴大能源產業，他今天又加碼。
他指出：「若我們降稅、廢除破壞性法規、不再對美國能源產業巨大寶藏綁手綁腳、投入把美國擺在第1位的貿易協議談判，那麼能夠創造的工作機會、能開創的繁榮程度將不會受限。」
他還說，若希拉蕊（Hillary Clinton）執政，美國未來將淪落至「成長緩慢、收入下跌、繁榮萎縮」，而且將有越來越多美國人得仰賴政府補貼度日。
川普說：「亂開福利支票是她唯一能耐。」（譯者：中央社何宏儒）1050916
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。