高經濟作物收成期 中埔警啟動護農專案
目前正值嘉義縣中埔鄉香蕉、酪梨、火龍果、檳榔等高經濟農作物收成期，警方特別啟動「護農專案」巡邏勤務防竊。
中埔警分局指出，地方栽植的高經濟作物又到了收成期，不少農民抱怨又要犧牲睡眠時間，三更半夜到果園巡視，以免辛苦栽植的作物遭宵小光顧。
由於最近酪梨價格不錯，一名住在中埔鄉石（石弄）村種植酪梨的楊姓果農，日前辛苦經營的酪梨園遭竊，讓他至感痛心，於是報警偵辦。
經警方調閱監視器錄影畫面，發現一名騎機車的婦人涉有重嫌，通知婦人到案說明。婦人坦承行竊酪梨，但辯稱要自己食用，由警方依竊盜罪嫌函送法辦。
為了確保中埔分局轄區農民辛勞的代價，警方特別啟動「護農專案」，並結合社區守望相助隊、透過村里廣播等方式防竊，期望讓農民在作物收成期能安心睡覺。1050916
(中央社)
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