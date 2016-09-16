颱風天上半天爭議 賴清德盼到此為止
颱風莫蘭蒂襲台時，台南市上半天休半天爭議餘波盪漾；台南市長賴清德今天表示，當時決策是採取「二元思考」，該放就放，該上就上，希望此事到此為止。
台南市立醫院院長今天交接，台南醫界代表性人物齊聚一堂，由賴清德擔任監交人。從政前也是醫師的賴清德，利用這個機會向醫界分享他在颱風來襲時的決策過程。
賴清德指出，根據他在成大醫院擔任總醫師時管理病床的經驗，若是儘量讓病人住院，病人就會停滯，其他病人住不進來，這是二元思考，颱風天要不要放假也是二元思考。
他表示，颱風天該放假就放假，要上班上課就要上班上課，若只考慮儘量讓民眾放颱風假，就和儘量讓病人住院一樣，這不是正確的做法。像成功大學當天不到晚間7時就宣布放假，但當時中央氣象局資料未達停班停課的標準。
賴清德說，他分享決策的過程，不是要和當時的反對者有不同的意見，只是希望大家怒氣能消下來；市府的決策，批評和支持的人都不少，希望此事到此為止。
同時在場的成功大學校長蘇慧貞則說，成大不論是辦學、人才外借及決策，都是「多元思考」。1050916
(中央社)
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