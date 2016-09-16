玉山園區失聯3山友 上午平安抵東埔

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3名失聯山友剛剛安抵東東埔登山口。（沈揮勝翻攝）

莫蘭蒂颱風襲台期間，玉山國家公園管理處園區傳出有3名登山客，疑因颱風行程受耽擱失聯！經玉管處及保七總隊第六大隊積極聯繫，昨天晚間已確定人員平安，並於今天上午10點30分左右，抵達南投縣信義鄉八通關古道東埔登山口。

「保七六大」大隊長黃建智表示，3人之一的羅姓山友，昨晚先趕到通訊較佳的樂樂山屋與家屬聯繫，蔡姓及吳姓山友夜宿觀高山屋。今天清晨5點，蔡、吳從觀高出發與羅會合，10點多安抵東埔。

黃建智說，3名山友年齡介於40到50歲間，他們從新竹出發，10日由台東向陽進入中央山脈，預定以六天時間走完南二段、15日從東埔下山；由於南二段行程一般都安排8天，能夠將步程縮短2天，算是挑戰級行程安排。

因此早先與家屬聯繫時，對方都表示對3人有信心，但為安全起見，玉管處及保七六大，昨天預先派4人前往東埔待命並了解狀況，能夠平安收場，黃建智表欣慰。

(中時)