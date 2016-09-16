比利時出生首隻貓熊寶寶 中秋命名了

首隻在比利時出生的貓熊寶寶在中國傳統的中秋節有了自己的名字「天寶」，寓意為「上天賜予的寶貝」。

綜合新華視點和中新社報導，比利時天堂動物園（Pairi Daiza）15日舉行命名儀式。

貓熊寶寶的名字是由天堂動物園的貓熊飼養團隊在候選的三個名字中挑選出來的。

「天寶」出生後沒有正式的名字，天堂動物園今年8月底在網上為在比利時出生的首隻貓熊寶寶徵集到5個名字：「天寶」、「星好」、「歐星」、「華利」和「安團」。支持度前3名為「天寶」、「星好」、「華利」，而「天寶」以40%的支持度名列第一。

「天寶」是6月1日晚上在天堂動物園出生，父母分別是2014年抵達天堂動物園的「好好」和「星徽」。「天寶」出生至今，體重已達6公斤左右。1050916

(中央社)