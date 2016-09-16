立院19日選召委 民進黨團至少10席

我要評比

立法院各常設委員會19日將選舉召集委員，民主進步黨立法院黨團席次優勢，預估至少可有10席，數字能否增加，還要看親民黨團態度。親民黨團總召集人李鴻鈞說，選前再開會定案。

立法院第9屆第1會期有民進黨籍立法委員在社會福利及衛生環境委員會投錯票，導致中國國民黨籍立委王育敏抽中召委，16席召委中，民進黨團拿下9席、國民黨團7席。

民進黨團總召柯建銘今天表示，民進黨除了各委員會都篤定拿下1席召委，在社環及經濟委員會都可穩定拿下2席召委，其餘的就要看親民黨團是否願意合作，一切還要等親民黨團開會討論後才能確定。

親民黨在內政、教育及文化、交通、司法法制委員會各有1席立委，如果票投民進黨，可望讓民進黨多3次與國民黨抽籤機會，教育及文化委員會甚至可能讓民進黨直接拿下2席召委。1050916

(中央社)