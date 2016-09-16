立院19日選召委 民進黨團至少10席
立法院各常設委員會19日將選舉召集委員，民主進步黨立法院黨團席次優勢，預估至少可有10席，數字能否增加，還要看親民黨團態度。親民黨團總召集人李鴻鈞說，選前再開會定案。
立法院第9屆第1會期有民進黨籍立法委員在社會福利及衛生環境委員會投錯票，導致中國國民黨籍立委王育敏抽中召委，16席召委中，民進黨團拿下9席、國民黨團7席。
民進黨團總召柯建銘今天表示，民進黨除了各委員會都篤定拿下1席召委，在社環及經濟委員會都可穩定拿下2席召委，其餘的就要看親民黨團是否願意合作，一切還要等親民黨團開會討論後才能確定。
親民黨在內政、教育及文化、交通、司法法制委員會各有1席立委，如果票投民進黨，可望讓民進黨多3次與國民黨抽籤機會，教育及文化委員會甚至可能讓民進黨直接拿下2席召委。1050916
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。