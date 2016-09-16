台鐵產業工會政院抗議 要求合理工時

台鐵產業工會今天至行政院抗議，訴求補足人力及合理工時，並表示在台灣這塊過勞之島上，勞工正在打一場休息時間的戰爭，呼籲政府莫再忽視勞工權益。

台鐵產業工會一行數十人，昨天晚上在台北車站大廳夜宿，他們戴上寫著「累」的口罩，拉開「人力要補足、休假要落實」訴求布條，今天上午步行至行政院抗議。

台鐵產業工會理事長王傑表示，今天來要表達補足人力及合理工時的訴求，他說在台灣這塊過勞之島上，勞工正在打一場休息時間的戰爭，台鐵工會體認到這不僅是少數幾個企業或產業的問題，更牽涉至台灣政府整體人力及工時政策。

王傑指出，只有勞工團體聯合抗爭，才能提升整體台灣勞工的勞動條件，因此9月28日教師節是政府砍7天假的第一個假日，台鐵產業工會將參與抗議行動，呼籲政府莫再忽視勞工權益。

今天台鐵產業工會為抗議基層員工的輪班制度不合理，導致基層員工沒有得到完整休息，因此他們製作了大幅的工時圖表，最後合力貼在行政院門口，強調員工要有足夠休息，拒絕過勞。1050916

(中央社)