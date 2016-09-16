台鐵產業工會政院抗議 要求合理工時
台鐵產業工會今天至行政院抗議，訴求補足人力及合理工時，並表示在台灣這塊過勞之島上，勞工正在打一場休息時間的戰爭，呼籲政府莫再忽視勞工權益。
台鐵產業工會一行數十人，昨天晚上在台北車站大廳夜宿，他們戴上寫著「累」的口罩，拉開「人力要補足、休假要落實」訴求布條，今天上午步行至行政院抗議。
台鐵產業工會理事長王傑表示，今天來要表達補足人力及合理工時的訴求，他說在台灣這塊過勞之島上，勞工正在打一場休息時間的戰爭，台鐵工會體認到這不僅是少數幾個企業或產業的問題，更牽涉至台灣政府整體人力及工時政策。
王傑指出，只有勞工團體聯合抗爭，才能提升整體台灣勞工的勞動條件，因此9月28日教師節是政府砍7天假的第一個假日，台鐵產業工會將參與抗議行動，呼籲政府莫再忽視勞工權益。
今天台鐵產業工會為抗議基層員工的輪班制度不合理，導致基層員工沒有得到完整休息，因此他們製作了大幅的工時圖表，最後合力貼在行政院門口，強調員工要有足夠休息，拒絕過勞。1050916
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。