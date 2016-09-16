桂綸鎂從零開始 拍片首遇情緒卡關
金馬影后桂綸鎂休息1年，復出拍導演郭承衢新作「德布西森林」，她坦言是從零開始，曾情緒出不來，第1次遇到這種狀況，形容自己「在阿里山遇到大魔王」。
「德布西森林」是郭承衢執導，桂綸鎂與演員陸弈靜再續母女情緣，片中逃離城市到山林，母女倆在野地克難環境尋找生命出口，10月28日全台上映。
有場桂綸鎂揹著陸弈靜走山路的戲，眼神須散發很多層次轉折的飽滿情緒，臉上表情卻被要求不能太明顯，收放間真的很難拿捏。郭承衢表示，在旁拍攝時被感動到差點哭出來；桂綸鎂說，片中有很多內心戲，「很喜歡自己眼睛會說故事」的樣子。
桂綸鎂形容自己「在阿里山遇到大魔王」，某場攸關全片劇情轉折高潮戲，她不論怎樣都做不到要求，生平第1次遇到這狀況，很像打遊戲機過10關遇到大魔王。「大魔王最難打，就是情緒出不來，到最後頭腦一片混亂，只好跟導演說我真的做不到」。
事後回想起來，桂綸鎂還不停對全體工作人員說抱歉，導演當機立斷宣布收工，結果桂綸鎂隔天一早拍，一次就過關。
另場戲是桂綸鎂揹著陸弈靜走到森林深處，把她放下後到別處狂喊發洩再回來，桂綸鎂說，發洩完遠遠看到陸弈靜在看她，真的像媽媽關心她，「那瞬間就崩潰了，我好難過好難過」，當場哭到停不下來，導演喊卡，陸弈靜就衝去抱著桂綸鎂一起哭。
桂綸鎂在花絮拍攝訪問時，坦言心裡有點疲累，停1年無法拍電影，完全沒想到新片一開拍，就被丟進大自然，回到最原始狀態，「我真的是從零開始，所以心裡很平靜」，「德布西森林」像是老天爺給她的獎品，也是她必須要做的一部電影。1050916
(中央社)
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