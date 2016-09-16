入聯宣達團及立委籲聯合國正視台灣

第71屆聯合國大會開議，台灣加入聯合國宣達團抵達紐約，將參與台灣加入聯合國行動委員會等團體17日（當地時間）舉行的入聯遊行。 駐紐約台北經文處長徐儷文（右5）15日晚上在辦事處以餐會款待宣達團一行。中央社記者黃兆平攝 105年9月16日

第71屆聯合國大會開議，台灣加入聯合國宣達團抵達紐約，前國防部長蔡明憲（左）、民進黨立委谷辣斯·尤達卡（左2）及時代力量立委林昶佐（右2）等人呼籲聯合國正視台灣參與權利。中央社記者黃兆平紐約攝 105年9月16日

第71屆聯合國大會開議，駐紐約台北經文處今晚以餐會歡迎台灣加入聯合國宣達團。立委谷辣斯．尤達卡、林昶佐及前國防部長蔡明憲等人呼籲聯合國正視台灣參與權利。

台灣加入聯合國行動委員會及大紐約台灣人社團等團體17日將舉行入聯遊行，走上紐約街頭，呼籲聯合國正視台灣生存權。由蔡明憲率領的台灣聯合國協進會等近50人代表團，還有時代力量立委林昶佐、民進黨不分區立委谷辣斯．尤達卡等人也將加入遊行行列，共同為台灣發聲。

駐紐約台北經文處長徐儷文晚上在辦事處以餐會款待宣達團一行，帛琉駐聯合國常任代表奧托（Caleb Otto）等多位友邦常代官員及各界貴賓200餘人與會。奧托提及，聯大今年主軸是「2030永續發展目標」，是針對全球人民而非針對國家，不涉及會員國資格，台灣2300萬人民的聲音應該被聽到，更有權參與。

2007年曾以歌手身分來紐參加入聯遊行的林昶佐，今年第2度與會。他認為，新政府今年洽請友邦替台灣發聲及尋求國際社會支持的做法，表現還算不錯，不過期望明、後年，除了友邦支持外，更應尋求美、日等非邦交國支持台灣入聯。

結束華府行程的台灣聯合國協進會理事長蔡明憲已轉抵紐約，期待此行爭取邦交及非邦交國支持台灣入聯。他說，台灣逾84%民眾支持台灣加入聯合國，是超越黨派的最大共識。

蔡明憲還說，已致英文信函給聯合國秘書長潘基文，強調從國際法及聯合國憲章來看，台灣夠資格成為新會員國，期盼潘基文傾聽台灣民意，期盼聯合國最近有機會討論台灣加入或有意義參與專門機構案等。

至於民進黨立委谷辣斯．尤達卡則舉台灣剛經歷大颱風為例，強調台灣有環境、氣候變遷、人權等問題，不能因為台灣不是聯合國會員國，把台灣摒棄在外，應將台灣納入聯合國及其他國際組織，讓世界聽見台灣的聲音，也讓台灣有機會貢獻國際社會。

入聯遊行17日（美東時間）下午1時在聯合國前哈瑪紹廣場集合出發，一路沿著42街走到時報廣場，訴求「主權獨立、台灣入聯；守護民主、自由台灣」！

今年也是蔡英文總統就任後首度因應聯大，政府已擬定策略，除繼續有意義參與聯合國專門機構外，同時洽請友邦致函潘基文，替台灣發聲，表達台灣參與的急迫性及必要性。目前連署作業正在進行中，還未決定遞送時機。1050916

(中央社)