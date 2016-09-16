莫蘭蒂颱風2死63傷 13萬戶未復電17萬戶停水

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莫蘭蒂強颱14日挾帶強風大雨襲台，高雄市災情慘重。（王錦河攝）

中央災害應變中心統計，莫蘭蒂颱風共造成2死63傷災情，2名罹難者分別為高雄西子灣碼頭擱淺漁船的陳姓台籍漁工，於上岸時遭大浪捲走，另在屏東縣有1人因修理遭水塔遭漏電電擊送醫不治，其餘63名傷者大多為颱風天外出遭掉落招牌、斷裂樹枝等砸傷或路滑摔車受傷。

經濟部表示，莫蘭蒂颱風共約106萬戶停電，目前13萬戶尚未復電，台電已從北部調派人員南下支援，預定今天（16日）晚間台東可全數復電，高雄與金門地區將於明天（17日）修復完成，屏東因電線桿倒塌數太多，且多條道路仍未搶通，最快要後天（18日）才能全數復電。

另有約72萬戶停水，還有17萬戶未恢復供水，其中高雄占15萬戶，主因為高屏溪攔河堰原水濁度過高，已先調度南化水庫南運支援，預計今天深夜12時可恢復高雄、澎湖供水，而屏東縣的1.8萬戶將於明天恢復供水。

農委會表示，蔡英文總統與行政院長林全昨天均南下勘災，並表示屏東、高雄及金門均等合天然災害現金救助及低利貸款標準，受災農漁民可自即日起至26日為止，向農政單位提出申請。

(中時)