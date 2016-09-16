美日防長會面 一致認為北韓威脅安全

日媒報導，正在美國訪問的日本防衛相稻田朋美，在華府時間15日下午於五角大樓首次與美國國防部長卡特舉行會談。雙方一致認為，北韓第五次核試驗與接連發射彈道導彈之舉是「對日美兩國安全保障的重大威脅」。兩人還確認釣魚台（日京尖閣諸島）處於日本的施政之下，屬於《日美安全保障條約》的適用對象，制衡了中國。

共同社16日報導，圍繞北韓問題，雙方還就由美國向日本提供的「核保護傘」以保障「延伸威懾」（extended deterrence）的重要性，達成共識。兩人還同意有必要活用旨在實現自衛隊與美軍一體化運用的「同盟調整機制」（ACM）。稻田向卡特表示，有關基於安保相關法的自衛隊新任務，已啟動了部隊訓練。卡特對此表示歡迎，雙方還同意強化日美韓等多邊合作。

(旺報)