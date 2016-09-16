馬勒卡颱風來襲 石門水庫估晚間10時排洪
因應馬勒卡颱風來襲，經濟部水利署北部水資源局16日上午10時召集自來水公司第二區、第十二區管理處及石門電廠等召開防汛準備會議，北水局指出，這次颱風，桃園山區預估降下150至300mm雨量，完成架設攔木索架，以防漂流木流入水庫，各項閘門已完成整備，預計16日晚間10時開啓排洪隧道，排放200cns，降低水庫水位至242米，再視集水區降雨量及入流量運轉水庫。
而北水局統計，16日上午8時，石門水庫水位為243.07米，蓄水量1億8千5百萬噸。
(中時)
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