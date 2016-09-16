中秋連假第2天，國道部分路段壅塞，交通部台灣區國道高速公路局預估，颱風馬勒卡逼近影響，出遊民眾多選擇當日往返，預期晚間會出現北返車潮，全日國道車流上看280萬輛次。

中秋連假第2天，許多民眾趁颱風來臨前好天氣出遊，高公局今天說，上午國道大致順暢，只有國1北上新台五路到大華系統、南下楊梅到新竹系統和國3中和到大溪車多壅塞，時速約30到40公里。

高公局表示，中午12時後，國道5號高乘載管制結束，預期會再有一波車潮，提醒民眾避開尖峰時段或改道行駛。1050916

(中央社)