金門風災嚴重 林全視察

行政院長林全今天上午抵達金門縣，視察遭颱風莫蘭蒂重創的金門災情，了解災損情形。

林全抵達金門後，預定在金門縣長陳福海等人陪同下，先到水頭碼頭視察小三通災損情形；隨後轉往金城天后宮了解牌樓災損情形，接著再轉往金沙鎮，視察沙美老街災損情形。

莫蘭蒂造成全島路樹倒塌無數，阻礙交通；從台灣各地支援的電鋸等設備和人力昨晚抵達金門，投入災後復原工作。

颱風也造成金門全島多處停電、停水，到上午止，尚未完全復水、復電。

此外，金門縣定古蹟總兵署內百年大榕樹攔腰吹斷，還壓跨兩邊廂房。1050916

(中央社)