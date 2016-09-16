香港迎特首選戰 政務司長赴北京引猜想

我要評比

香港星島日報今天報導，香港政務司司長林鄭月娥昨天低調前往北京。報導指出，香港立法會選舉結束，特首選戰明年3月緊接到來，林鄭月娥此時赴北京時間敏感，令人聯想與特首選舉有關。

報導引述香港政界人士指出，北京當局在香港立法會選舉後會檢討情勢，評估2017年特首選舉；加上香港政務司前司長唐英年也是在特首選舉前一年的9月下旬宣布辭職競選特首，林鄭月娥此時訪京，時間敏感。

報導提到，另有香港官場人士表示，林鄭月娥的兒子在北京工作，不排除她趁中秋假期，到北京探望兒子。

報導指出，香港特首梁振英今年6月曾表明，會在9月或以後才決定是否參選特首，但至今仍未明確表態是否角逐連任。1050916

(中央社)