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標準分手理由？這些星侶都因這「套路」喊切

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標準分手理由？這些星侶都因這「套路」喊切
許多韓國明星情侶分手，幾乎都以「工作繁忙」為理由。（圖／達志影像）

以前許多偶像明星為了避免流失粉絲的危險，談戀愛總是要偷偷來，不過現在演藝圈生態已有所不同，不少人氣正夯的偶像因不想欺騙支持他們的粉絲，都選擇大方公布戀情，勇敢認愛的行為反而受到讚賞。

不過，終究不是每對情侶都能修成正果，就韓國演藝圈來說，每次有星侶分手，理由總是千篇一律「雙方工作繁忙、聚少離多，關係自然疏遠才分手」，因此常被網友虧「萬年不變的分手理由」、「這理由都要被用爛了」，還有人笑稱「難道他們在一起是因為之前都很閒嗎」，更直言藝人分手根本就是一貫的套路。但也有粉絲跳出來為偶像抱不平，認為感情終究是他們的私事，沒必要向大家交代那麼多，只要他們幸福快樂就好。

(專題報導)

標準分手理由？這些星侶都因這「套路」喊切
「JYJ」俊秀和「EXID」哈妮，今年元旦被爆已秘戀半年，看似沒交集的他們傳出戀情，令粉絲相當吃驚，沒想到交往一年多，日前突宣布分手，恢復到前後輩關係。（圖／達志影像）
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李昇基和「少女時代」潤娥，2014年元旦爆出交往消息，金童玉女組合讓外界相當看好，但最後還是因工作聚少離多，協議分手，結束1年9個月的戀情。（圖／達志影像）
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「2PM」尼坤和「少女時代」蒂芬妮，在2014年4月被拍到深夜到餐廳吃飯約會，隨後即承認戀情，一開始雙方粉絲直呼心碎，但後來大家態度漸漸轉為祝福，沒想到交往1年5個月後，還是為了工作選擇分手。（圖／達志影像）
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「EXO」伯賢和「少女時代」太妍，2014年6月在車上約會被拍到而曝光這段姊弟戀，但認愛後引起雙方粉絲不滿，兩人不時就遭到砲轟，背負極大壓力，公開戀情1年3個月後，也因為彼此都想專注在事業上，走上分手一途。（圖／達志影像）
標準分手理由？這些星侶都因這「套路」喊切
「SHINee」鐘鉉和申世京，2010被捕捉到在街頭勾肩約會的畫面，雙方坦承「不只是好友」，但公開戀情後，卻有部分粉絲不能理解而開始謾罵，但8個月後仍因各自衝刺事業，幾乎見不到面的狀況下，濃情轉淡而分手。（圖／中時資料照、達志影像）
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「Click-B」吳鐘赫和「T-ara」昭妍（前譯：素妍），2010年在綜藝節目結緣，2013年被媒體拍到甜蜜慶祝交往1000日的照片，才認了戀情，但穩定交往6年多，仍在今年7月宣布因工作忙而分手。（圖／取材自吳鐘赫、昭妍IG）
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李敏鎬和朴敏英，2011年合作電視劇《城市獵人》而假戲真做，不過公開戀情僅半年，兩人就因各自投入新戲拍攝，讓彼此關係自然疏遠導致分手，當時不少粉絲直呼可惜；而李敏鎬現和秀智穩定交往中，雖頻被傳因工作忙分手，但雙方經紀公司都會跳出來澄清謠言。（圖／達志影像）
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黃靜茵和「SG Wannabe」金勇俊，曾以真實情侶身份出演實境節目《我們結婚了》，兩人2006年開始交往，本來頗被看好會結婚，但相戀9年後仍在去年分手；而黃靜茵已在今年2月下嫁鋼鐵小開、晉升人妻，今勇俊。（圖／取材自Newsen）
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孔孝真和「韓版大仁哥」李真旭，2014年5月被拍到深夜吃宵夜約會，隨即承認戀情，沒想到交往才3個多月就閃電分手，兩人聲明都稱因各自工作忙碌、感情轉淡，回復到朋友關係。（圖／達志影像）
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玄彬和宋慧喬，2008年合作《他們生活的世界》擦出愛火，當時被稱作「韓國演藝界最配的情侶」，但在2011年玄彬入伍服役第二天，兩人就宣告分手，戀情為何破局引發大家好奇，但雙方公司都稱是因為繁忙的日程讓他們不能經常見面，感情才逐漸轉淡，令許多粉絲直呼可惜。（圖／達志影像）
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