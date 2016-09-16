標準分手理由？這些星侶都因這「套路」喊切
以前許多偶像明星為了避免流失粉絲的危險，談戀愛總是要偷偷來，不過現在演藝圈生態已有所不同，不少人氣正夯的偶像因不想欺騙支持他們的粉絲，都選擇大方公布戀情，勇敢認愛的行為反而受到讚賞。
不過，終究不是每對情侶都能修成正果，就韓國演藝圈來說，每次有星侶分手，理由總是千篇一律「雙方工作繁忙、聚少離多，關係自然疏遠才分手」，因此常被網友虧「萬年不變的分手理由」、「這理由都要被用爛了」，還有人笑稱「難道他們在一起是因為之前都很閒嗎」，更直言藝人分手根本就是一貫的套路。但也有粉絲跳出來為偶像抱不平，認為感情終究是他們的私事，沒必要向大家交代那麼多，只要他們幸福快樂就好。
(專題報導)
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