颱風馬勒卡襲台 中央災害應變中心成立

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颱風馬勒卡逼近台灣，中央災害應變中心今天上午成立，並召開第一次工作會報表示，已要求颱風莫蘭蒂受損嚴重的花蓮與台東等地區加強戒備。

應變中心統計，莫蘭蒂造成106萬1717戶停電，目前還有13萬2638戶待修護，預計後天晚上11時全數復電；停水部分，總停水戶72萬2699戶，待修護17萬3320戶，預計明早6時全面復水。

應變中心表示，隨馬勒卡逼近，風雨會逐漸增強，已要求各單位與地方政府保持聯繫，尤其是台東、花蓮等遭莫蘭蒂損害嚴重地區，做好防颱準備。

應變中心說，沿海地區預估會有長浪出現，低窪地區恐怕有淹水災情，已調派大型抽水設施，進駐宜蘭等地，希望把災情降到最低。颱風期間，民眾盡量避免出門或前往海邊、山區。1050916

(中央社)