颱風過後 海事展開幕

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受莫蘭蒂颱風來襲影響，原訂14日登場的「高雄國際海事船舶暨國防工業展」今天開幕，科技部長楊弘敦、國防部長馮世寬、高市副市長史哲、高市議長康裕成等人到場為展出揭幕。

台灣區造船工業同業公會理事長韓碧祥致詞說，感謝政府相關單位全力相挺，讓第1屆高雄國際海事展得以辦成，連最強的颱風也來祝賀；承蒙各界長官前來捧場出席開幕典禮，未來將兩年1次舉辦。

史哲隨後上台致詞則說，「好事多磨」，這也可彰顯台灣海島冒險犯難的性格，展出於颱風後開幕意義重大。

海事國防工業展在高雄展覽館舉行，參展單位超過150家，展覽主題涵蓋國防、船舶機械、海事工程、通信航儀，及綠色能源，呼應政府「國艦國造、國防自主」，中科院等單位將展出國造武器裝備能量雄三飛彈、雲豹甲車等模型，台船MIT國造潛艦模型也首度曝光，展現國艦國造能量及決心。1050916

(中央社)