總統府布展18日重開放 一窺府的日常
政黨輪替後，總統府常設展翻新，18日重新對民眾開放。客委會、故宮與台博館也一併推出特展，18日當天上午9時到下午4時，民眾不需預約，攜身分證件完成安檢就可免費進入參觀。
總統府1樓常設展「府」以「我們的時代，人民的總統府」為核心概念，強調總統的權力來自於人民，而總統府則是承載人民託付與期望建築。
「府」常設展，展覽主題分為府「建構」、「日常」、「時代」、「聲音」、「想像」、「味道」與「我在」展區。
「日常」展區呈現總統府裡各部門工作樣貌，除有總統辦公桌，有麥克風代表發言人、剪刀代表園藝人員，毛筆則是總統府代筆室，對講機是特勤人員；「藍、黃、紅、白、綠」五長燈，分別代表總統、副總統、秘書長、兩個副秘，哪盞燈亮，就代表這位首長在府內。
「時代」展區介紹歷屆總統，從蔣中正、嚴家淦、蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九，到現任總統蔡英文，並節錄他們就職演說內容。
「想像」展區，展示10幅由台灣老、中、青畫家以「想像中的總統府」為題繪畫作品。
插畫家凱西筆下的總統府，有各行各業的人們，唯獨沒有總統本人。她笑說，「這個作品沒有畫總統，但有畫一隻黑熊，因為總統不是人幹的」。
漫畫家Duncan筆下的總統府，則是「人民撐起總統，總統保護人民」。
客委會策畫的「硬頸時代」特展，把農耕機開入總統府，也重現過去客家族群爭取權力的抗爭場景。
參觀結束後，民眾還可逛逛總統府紀念品中心。知名設計師聶永真、紙上行旅、ECHO YANG、CHENYU TSAI，這4個本土設計師品牌，攜手為總統府量身打造11款特色文創小物，以深厚的化底蘊與設計實力展現台灣精神。
總統府假日開放參觀日期可查閱總統府網站公告假日開放參觀日期表，不需預約，現場排隊；平日開放時間為每週一到上午9時到12時，需3天前傳真或上總統府網站預約。1050916
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範