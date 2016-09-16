總統府布展18日重開放 一窺府的日常

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政黨輪替後，總統府常設展翻新，18日重新對民眾開放。客委會、故宮與台博館也一併推出特展，18日當天上午9時到下午4時，民眾不需預約，攜身分證件完成安檢就可免費進入參觀。

總統府1樓常設展「府」以「我們的時代，人民的總統府」為核心概念，強調總統的權力來自於人民，而總統府則是承載人民託付與期望建築。

「府」常設展，展覽主題分為府「建構」、「日常」、「時代」、「聲音」、「想像」、「味道」與「我在」展區。

「日常」展區呈現總統府裡各部門工作樣貌，除有總統辦公桌，有麥克風代表發言人、剪刀代表園藝人員，毛筆則是總統府代筆室，對講機是特勤人員；「藍、黃、紅、白、綠」五長燈，分別代表總統、副總統、秘書長、兩個副秘，哪盞燈亮，就代表這位首長在府內。

「時代」展區介紹歷屆總統，從蔣中正、嚴家淦、蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九，到現任總統蔡英文，並節錄他們就職演說內容。

「想像」展區，展示10幅由台灣老、中、青畫家以「想像中的總統府」為題繪畫作品。

插畫家凱西筆下的總統府，有各行各業的人們，唯獨沒有總統本人。她笑說，「這個作品沒有畫總統，但有畫一隻黑熊，因為總統不是人幹的」。

漫畫家Duncan筆下的總統府，則是「人民撐起總統，總統保護人民」。

客委會策畫的「硬頸時代」特展，把農耕機開入總統府，也重現過去客家族群爭取權力的抗爭場景。

參觀結束後，民眾還可逛逛總統府紀念品中心。知名設計師聶永真、紙上行旅、ECHO YANG、CHENYU TSAI，這4個本土設計師品牌，攜手為總統府量身打造11款特色文創小物，以深厚的化底蘊與設計實力展現台灣精神。

總統府假日開放參觀日期可查閱總統府網站公告假日開放參觀日期表，不需預約，現場排隊；平日開放時間為每週一到上午9時到12時，需3天前傳真或上總統府網站預約。1050916

(中央社)