祖孫倆出門種菜 遭闖紅燈女駕駛撞傷

新北市65歲江姓老翁今（16）日早上8時許，騎機車載18歲孫子行經淡金路和忠愛街口時，遭同向一輛闖紅燈的小客車撞上，闖紅燈的22歲程姓女駕駛撞上，江姓祖孫人、車右倒後滑向路邊護欄，孫子送醫不治，江姓老翁則仍在急救中。

警方表示，程姓女駕駛酒測值0，騎車載孫子的江男也無酒精反應，肇事原因仍待警方釐清。

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(中時)