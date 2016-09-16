iPhone7開賣 中壢大江購物中心現排隊人潮

iPhone7開賣，中壢大江購物中心聚集排隊人潮。（大江購物中心提供）

邱先生在中壢大江購物中心搶得iPhone7的頭香。（大江購物中心提供）

蘋果iPhone7手機16日開賣，各地門市、專賣店一早湧入長長排隊人潮，像是桃園市中壢大江購物中心就吸引百位民眾排隊搶購，最後由連夜排隊13小時的邱先生搶得頭香，他自備2個行動電源，滑手機打發排隊時間，最後如願拔得頭籌，指名要購買最夯的i7新色曜石黑，邱先生入手i7那刻直呼：「超開心」。

(中時)