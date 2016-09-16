日防長：縱容中國扭曲規則將影響全球

日本防衛相稻田朋美現正訪問美國，並出席華府智庫演說時表示，允許中國改變規則可能引發全球性的後果。她同時也說，她與中國進行坦率、富有建設性對話的大門是敞開的。

據美國之音報導，稻田朋美15日在美國華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」發表演講，她表示，中國最近在東海以及南海的所作所為，包括派遣船艦例行性的進入日本稱為尖閣列島（中國稱為釣魚島）的海域，以及在南海大規模的填海造島並部署軍用設施等，違反了現有的國際規範。

她進一步指出，中國的這些行動構成了從根本上改變現狀、造成既成事實的企圖，損害了公認的規範。如果這個世界縱容在東海和南海改變法治的企圖，讓中國在海上與空中扭曲規則的行為得逞的話，它的後果可能是全球的，「而不會只局限於西太平洋」。

(旺報)