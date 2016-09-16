女友發文「感謝兩年相伴」疑曝與曹祐寧分手？

女友IG發文，疑暗示與曹祐寧分手。(圖/取材自江柔璇IG)

曹祐寧媛是輔大棒球好手，但因為演出電影《KANO》聲名大噪，還入圍第51屆金馬獎最佳新演員獎，更與凱渥模特兒江柔璇陷入熱戀，不過女方近日在IG發文，疑似透露兩人已經分手。

曹祐寧與女友常在IG公開放閃。(圖/取材自江柔璇IG)

曹佑寧曾被目擊和女友同遊大阪環球影城，更公開曬「床照」放閃，讓不少粉絲心都碎了，不過女友江柔璇則在IG發文，雖然照片中見她對著鏡頭燦笑比YA，不過卻寫道「我們都知道那一天會到來，只要回憶都是美好的就好，每一段感情都是青春的痕跡，真誠的祝福，也謝謝這兩年的陪伴」，又於時間與曹佑寧交往時間不謀而合，也讓外界推測兩人是分手了，對此網友大表不捨，也紛紛留言為她加油打氣。

(中時電子報)