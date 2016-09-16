上海2班機疑故障 返航浦東機場

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澳洲航空QF130與吉祥航空HO1351次班機，昨天晚間於中國大陸上海浦東機場起飛後，陸續傳出疑似因故障而返航。兩架航班返航後均安全降落在浦東機場。

綜合看看新聞、澎湃新聞等陸媒報導，澳航QF130班機15日晚間7時55分由上海浦東飛往澳洲雪梨，起飛後不久疑似發生特殊情況返航浦東機場。

報導引述消息人士透露，這架班機為A330/VH-QPI機型，疑似綠液壓系統故障。

報導表示，吉祥航空HO1351次班機於同日晚間8時24分從上海浦東起飛前往泰國曼谷。起飛不久後，疑似發生機械故障而返航，於晚間9時5分安全降落浦東機場。

報導引述機上乘客表示，飛機起飛10分鐘後即宣布返航，原因為飛機故障。1050916

(中央社)