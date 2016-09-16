颱風走了仍沒水沒電 高雄市：全力搶修

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颱風莫蘭蒂造成高雄市許多住戶停水、停電，適逢中秋節，民眾怨聲載道，經近40小時全力搶修，已剩1.8萬戶沒電，下午2時後也可陸續恢復供水。

莫蘭蒂遠颺，高雄市昨天起天氣轉晴，但部分住戶仍沒水、沒電。

高雄市政府新聞局說，受莫蘭蒂影響，高雄市45萬戶停電上午已降到1萬8千戶，台灣電力股份有限公司雖持續不眠不修搶修，但部分用戶因電桿傾倒等一時無法供電，請市民見諒。台電正加速搶修中，以盡速供電。

供水方面，新聞局表示，各給水廠已正常供水，但管線末端水壓仍不足，自來水公司和消防車會持續送水，預計下午2時後可陸續恢復正常供水。1050916

(中央社)