莫蘭蒂狂風掃澎湖 沙埋海釣船

颱風莫蘭蒂肆虐澎湖，造成近70起大小災情，澎湖林投至隘門的彎月型沙灘，狂風捲起千層沙，停車場變沙場，海釣船被掩埋，可見颱風過境時的風勢有多大，漁民稱過去罕見。

澎湖氣象站觀測，莫蘭蒂過境澎湖時，風力平均達8至11級，陣風最大逼近13級，東吉島更高達17級。

澎湖最多觀光客旅遊的林投至隘門一帶綿延數公里的彎月型沙灘，由於朝東南向面海，這次在颱風過境時吹著東南風，彎月岸際沙灘被狂風捲起，吹向陸地，包括澎管處在隘門設置的停車場、沙灘造林的林木、花圃花草，幾乎全被沙丘覆蓋，變成沙場。

隘門當地多艘海釣船，在風來襲前，已先行拖上岸際固定，卻也無一倖免，被吹起的海沙所掩埋，船主只好趁颱風遠離，小心的清理一番，並形容這種風力，過去少見，真的應了「飛沙走石」的俗語。

澎湖著名的隘門沙灘，是觀光局澎管處近期將舉辦國際沙灘路跑賽的場地，但周邊環境、設施，遭颱風肆虐後，將需一番整理。1050916

(中央社)