颱風逼近基隆天晴 外木山海域現泳客
颱風馬勒卡逐漸逼近北台灣，中央氣象局雖已發布陸上颱風警報，但有不少泳客趁著颱風來襲前，前往基隆市外木山海興游泳池下海暢游，有泳客說「憋了2天，舒服多了」。
氣象局上午8時30分發布颱風馬勒卡陸上颱風警報，馬勒卡暴風圈已進入巴士海峽，對花蓮及台東地區將構成威脅，提醒花東地區民眾留意，東部海面、巴士海峽及台灣北部海面也有長浪，應嚴加戒備。
雖然氣象局已發布颱風警報，不過，基隆市上午卻是晴空萬里，20多名泳客趁著好天氣，來到外木山游泳，1名男泳客說，「天氣不錯，只有浪比平常大一點而已，颱風就快來了，趕快出來動一動。」
另1名泳客則說，颱風莫蘭蒂前腳才剛走，馬勒卡又跟著來「報到」，這2天一直憋在家很不舒服，趁著上午天氣晴朗水質又清澈，趕緊出門游泳，不然晚點等浪大，岸巡就會派員前來勸離。
基隆市政府表示，應變中心已在上午8時30分三級開設，預計下午4時二級開設，市府現已通報各局處加強防颱整備工作。1050916
(中央社)
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