聯大討論永續發展 經文處研討會提建議

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聯合國總辯論下週討論「永續發展目標」（SDGs），台北經文處今天舉行國際研討會。處長徐儷文強調，聯合國倘若排除台灣，確保不遺漏任何人的SDGs，將無法真正落實。

經文處與貝里斯、帛琉駐聯合國代表團，以及「聯合國系統學術理事會」(ACUNS)合作舉辦「參與及落實2030年永續發展議程：臺灣與其他國家範例」研討會，多位友邦常代及聯合國社群人士出席，探討落實全球永續發展議程與「永續發展目標」。

與會貴賓強調，永續發展議程強調「以人為本」、「不遺漏任何人」等根本原則，不遺漏任何人不只不遺漏任何需要被幫助的世人，也不應遺漏台灣等可對全球落實SDGs作出貢獻者。

徐儷文致詞時強調，台灣有意願且有能力扮演負責任的永續發展夥伴角色，為全球永續發展作出貢獻，她同時感謝友邦支持台灣的訴求。

會中，貝里斯駐聯合國常代楊恩（Lois Michele Young）發表專題演講，強調接納所有利益攸關者參與，建構永續發展夥伴關係的必要性，並肯定台灣長期以來協助包括貝里斯等開發中國家致力發展。

外交部國合會首席專家史立軍以「進步夥伴與永續發展」為題，說明台灣長期透過國際合作，諸如協助中美洲與加勒比海國家發展竹林栽培與竹工藝技術，改善人民生計。

合作項目包括與「歐洲復興開發銀行」(EBRD)合作的「綠色能源基金」；在馬紹爾群島等進行「家戶太陽能設置貸款計畫」；以及與國際分享台灣天災預測預防與減災救災機制等，參與符合「千禧年發展目標」(MDGs)與「永續發展目標」的援助發展計畫，為許多開發中國家作出貢獻。

帛琉駐聯合國常代奧托（Caleb Otto）及「國際永續發展協會」(IISD)永續發展政策專家雷歐內（Faye Leone）等，也就全球全面展開落實永續發展議程的重要性等，交換心得，認為全球落實SDGs，不應遺漏台灣的貢獻與參與。1050916

(中央社)