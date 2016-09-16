柯文哲讚高捷美麗島 嘆北捷花6千億沒美學

台北市長柯文哲今天出席台灣藝術博覽會時提到，最近有機會到高雄看捷運，其中美麗島站獲選為世界最美車站第2名，反觀台北市捷運花了6000億，看起來卻只有劍潭站有造景，如果重來一次，既然捷運站要用100年，只要多花一點錢，應該讓每一站都有特色。

柯文哲表示，最近蓋公宅時有特別交代都市發展局，不要蓋成火柴盒，純粹只有實用，最近有機會到高雄看捷運，美麗島站獲選為世界最美車站第2名，台北市捷運花了6000億，看起來只有劍潭站有造景，如果重來一次，既然捷運站要用100年，只要多花一點錢，應讓每一站都有特色，當時還是實用思考為主，沒想到美學要求。

柯後來又提到，其他站在地下就算了，地上的捷運站好像沒什麼造景，這種要用一百年的東西，地上的站應該做有造型的，至少還可在全世界有排名，這是重不重視的差別，以前只有實用概念，沒有美學。

不過他說，台北的捷運站大部分都設計好了，他在想，台北市公共工程公共藝術費用應佔1％，北市每年公共工程400至600億，若每年有4至6億用來支持台灣本土藝術發展，就不用另外撥預算，但這筆錢如何有效使用，台北市政府內部正在討論。

(中時)