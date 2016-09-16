網球》俄駭客曝用藥 大威失望：我有醫療豁免
俄羅斯駭客組織近日盜取世界反禁藥組織(WADA)資料庫，取得威廉絲姊妹獲得擁有「醫療用途豁免」（TUE ，therapeutic use exemptions）使用禁藥資訊，對於自己隱私外洩，大威表示失望。
除了大小威廉絲，美國還有里約奧運19歲體操小天后拜爾斯(Simone Biles)、芝加哥天空隊主將多恩(Elena Delle Donne)都上榜。大威自2010年至2014年因自體免疫疾病薛格連氏症候群(sjogrens syndrome)，使用含類固醇、腎上腺皮質激素等藥物，不過大威用藥皆有獲得WADA醫療用途豁免。
隱私外洩大威坦言失望，「我很沮喪，我的醫療資訊在未經我同意下遭駭客公開，我一切遵照網球反禁藥計畫(Tennis Anti-Doping Program, TADP )的規定，且獲醫療用途豁免。」
小威被駭客公布曾在2010、2014與2015年使用含類固醇、腎上腺皮質激素禁藥，她同樣在推特澄清。遭駭客入侵的WADA則表示，目前正著手調查此案，不過俄羅斯當局否認涉入。
(中時電子報)
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