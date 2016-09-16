電子遊樂場店口大烤特烤 密室大賭特賭

彰化縣警察局查獲電子遊戲場內密室大賭特賭，員警埋伏，見賭客與店員兌換現金，以迅雷不及掩耳之速度，當場人贓俱獲。（吳敏菁攝）

彰化縣警察局查獲電子遊戲場內密室大賭特賭，員警埋伏，見賭客與店員兌換現金，以迅雷不及掩耳之速度，當場人贓俱獲。（吳敏菁攝）

彰化縣警察局查獲電子遊戲場內密室大賭特賭，員警埋伏，見賭客與店員兌換現金，以迅雷不及掩耳之速度，當場人贓俱獲。（吳敏菁攝）

彰化縣警察局查獲電子遊戲場內密室大賭特賭，員警埋伏，見賭客與店員兌換現金，以迅雷不及掩耳之速度，當場人贓俱獲。（吳敏菁攝）

中秋月圓大賭特賭！彰化縣警察局於中秋節當日動用彰化、員林、田中分局及保安隊等30餘名警力，利用中秋夜進行電玩賭博場所大掃蕩，在員林市鬧區南昌街綜合大樓查獲「2005電子遊戲場」及「快樂頌電子遊戲場」等2家電子遊戲場，店門口以大烤特烤來應景，內部卻大賭特賭，員警埋伏，見賭客與店員兌換現金，以迅雷不及掩耳之速度，當場人贓俱獲，「烤場」瞬間冷卻。

彰化縣警局督察長蔡春富指出，2005及快樂頌電子遊戲場等2家電子遊戲場為員林市區大型電子遊戲場，擺設包括「百家樂」、「輪盤」、「跑馬」等大型機檯，風聞一夜輸贏達百萬。警方3月初接獲線報，歷經半年多佈線、埋伏，得知上開2家電子遊戲場涉嫌以擁有合法執照為掩護。

警方調查，店家為規避稽查，在店內擺放賭博電玩供顧客賭博並換取現金，並採「會員制」及「密室交易」方式，前往該店消費之顧客必須先加入會員，贏得賭金後可換取積分卡，欲兌換現金時，則進入店內之特別房或指定之位置，與店員兌換現金。

警方昨天至今傳訊現場負責人與員工及多名賭客均坦承兌換現金賭博犯行不諱，警方於上開2家電子遊戲場內，共計查扣賭博電玩機檯63檯、賭資新臺幣23萬3297元及積分卡、代幣、賭資流量紀錄之帳冊等證物，依涉嫌賭博罪違反電子遊戲場管理條例案移送彰化地檢署偵辦，並將移請縣政府撤銷電子遊藝場的營業許可

。

彰化縣警局表示，這次破獲這2家電玩賭博，是彰化縣近2年來查獲機檯與賭資最多的一次。縣長魏明谷上任後即一再宣誓掃蕩職業賭場與賭博性電玩之決心，這次破獲貫徹了打擊不法。

(中時)